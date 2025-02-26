ميلوني تطالب بضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار اتفاق سلام

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، أنّ أي اتفاق سلام في أوكرانيا يجب أن ينص على "ضمانات أمنية" يتم "تنفيذها في إطار حلف شمال الأطلسيّ (الناتو)".

وقالت ميلوني للصحافيين إنّ السلام في أوكرانيا "يمكن أن يتحقّق فقط إذا مُنحت كييف ضمانات أمنية مناسبة، للتأكد من أنّ ما شهدناه على مدى السنوات الثلاث الماضية لن يتكرّر وضمان أن تتمكن الدول الأوروبية الأخرى التي تشعر بأنها الأكثر عرضة للتهديد، من الاحساس بالأمان".

وأعربت عن اعتقادها بوجوب تقديم هذه الضمانات الأمنية في إطار الناتو لأنه الأفضل لضمان سلام غير هش وغير موقت، يستبعد خطر وقوع أوروبا بسرعة في مأساة الحرب”.

ولفتت إلى أنّ "حلولًا أخرى، كما قلت في السابق، تبدو لي أكثر تعقيدًا، وبصراحة أقل فعالية".