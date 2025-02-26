وزارة الخزانة: أميركا تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

ترامب يقترح "بطاقة ذهبية" بخمسة ملايين دولار من أجل الجنسية الأميركية

ترامب يقترح "بطاقة ذهبية" بخمسة ملايين دولار من أجل الجنسية الأميركية

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف في جنوب سوريا أهدافا عسكرية تحتوي على أسلحة