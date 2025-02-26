إسرائيل تؤكد أنها ستتسلم جثث أربع محتجزين في غزة الليلة "دون مراسم لحماس"



أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستتسلم الليلة جثث أربع رهائن في قطاع غزة وذلك ضمن المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وقال مكتب نتنياهو في بيان: "ستعاد جثث أربع من رهائننا الذين لقوا حتفهم، الليلة في إطار المرحلة الاولى ووفقا لإجراء متفق عليه ودون مراسم حماس" التي شهدتها عمليات التسليم السابقة.

