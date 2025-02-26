ويتكوف: لبنان قادر على حشد الجهود للتطبيع مع إسرائيل

أعرب مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن تفاؤله في جهود إقناع السعودية للانضمام إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن سوريا ولبنان يمكن أن يلحقا بقطار التطبيع أيضًا.وربط يتكوف، خلال فعالية للجالية اليهودية في واشنطن، تطبيع لبنان وسوريا مع إسرائيل بالضربات القوية التي تعرض لها كل من حزب الله والرئيس السوري السابق بشار الاسد.ورأى أن لبنان قدار على حشد الجهود للتطبيع مع إسرائيل.وقبل لقائه الجالية اليهودية في واشنطن، أوضح تفاصيل المرحلة الثانية من صفقة وقف النار بين حماس وإسرائيل، معتبرًا ان الشيطان يكمن في التفاصيل.