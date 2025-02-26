ترامب: على أوكرانيا أن "تنسى" مسألة الانضمام إلى حلف الأطلسي

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن على أوكرانيا أن "تنسى" تطلّعها للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، مجدّدا تكرار موقف روسيا بأنّ هذه المسألة كانت سببا وراء الحرب المستمرّة منذ ثلاثة أعوام.



ورداء على سؤال بشأن اتفاق محتمل سلام محتمل لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، قال ترامب في خلال أول اجتماع لحكومته: "الناتو، يمكنكم نسيان أمره". أضاف "أعتقد أنّ هذا على الأرجح هو السبب وراء بدء الأمر برمّته".