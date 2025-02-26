12 قتيلا بغارات شنّتها تركيا في شمال شرق سوريا

قتل 12 شخصا بين مدنيين وعسكريين بغارات شنّتها تركيا على شمال شرق سوريا الأربعاء، وفق ما أعلنت قوات سوريا الديموقراطية الذراع العسكرية للإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد.



وقالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان: "أغار سرب من الطائرات الحربية والمسيرة للاحتلال التركي في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر" الأربعاء على "مناطق عديدة في بادية الرويشد في منطقة الشدادي جنوبي الحسكة" حيث شنّت "أكثر من 16 غارة".



وأضافت أن القصف استهدفت "نقطة عسكرية لقواتنا، إضافة إلى منازل سكنية لعمال مدنيين، وكذلك استهدف سيارة مدنية كانت تقل رُعاة للغنم".



وأدّت الغارات إلى مقتل "أربعة من مقاتلينا، وستة عمال مدنيين، إضافة إلى اثنين من رعاة الغنم".

