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ترامب: واشنطن ستفرض "قريبا" رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية
أخبار دولية
2025-02-26 | 13:29
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ترامب: واشنطن ستفرض "قريبا" رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ واشنطن ستفرض "قريبا" رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، منتقدا الاتحاد الأوروبي.
وقال ترامب في خلال الاجتماع الأول لحكومته: "اتخذنا القرار، وسنعلنه قريبا، سيكون 25%"، أي نسبة الرسوم ذاتها التي سيتم فرضها على المنتجات المكسيكية والكندية اعتبارا من مطلع نيسان.
وأضاف: "لنكن صريحين، الاتحاد الأوروبي تمّ تأسيسه للإضرار بالولايات المتحدة".
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