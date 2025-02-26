ترامب: واشنطن ستفرض "قريبا" رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ واشنطن ستفرض "قريبا" رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، منتقدا الاتحاد الأوروبي.



وقال ترامب في خلال الاجتماع الأول لحكومته: "اتخذنا القرار، وسنعلنه قريبا، سيكون 25%"، أي نسبة الرسوم ذاتها التي سيتم فرضها على المنتجات المكسيكية والكندية اعتبارا من مطلع نيسان.



وأضاف: "لنكن صريحين، الاتحاد الأوروبي تمّ تأسيسه للإضرار بالولايات المتحدة".