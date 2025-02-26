مصدر حكومي بريطاني: زيلينسكي يزور المملكة المتحدة الأحد

يتوقع أن يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المملكة المتحدة الأحد للقاء رئيس الوزراء كير ستارمر، وفق ما أفاد مصدر حكومي بريطاني الأربعاء.



وقال المصدر إن الاجتماع سيعقد فيما يترأس الزعيم العمالي قمة مع قادة أوروبيين في لندن بشأن موضوع الدفاع الأوروبي. وسيأتي ذلك عقب زيارة سيجريها ستارمر الى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس.



وكان زيلينسكي قد أعلن أنه "يعتزم" زيارة لندن من دون تحديد التاريخ.



وقال خلال مؤتمر صحافي في كييف: "بعد الولايات المتحدة، سنرى إن كنت سأذهب إلى هناك، أخطط لزيارة لندن. وبعد ذلك مباشرة، سألتقي أنا والأوروبيين مع كير ستارمر".



في الوقت نفسه، أكد ترامب الأربعاء أن نظيره الأوكراني سيزور واشنطن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إطاري بشأن استغلال المعادن الأوكرانية.