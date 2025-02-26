ترامب يأمر بإنهاء إتفاقية النفط مع فنزويلا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء التراجع عن التنازلات التي قدمتها الولايات المتحدة لفنزويلا بشأن اتفاقية تتعلق بمعاملات النفط أبرمها سلفه جو بايدن.



وأشار ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال إلى أنه أمر بإنهاء الاتفاقية التي تعود إلى 26 تشرين الثاني 2022 اعتبارًا من خيار التجديد في أول آذار.



ويرفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وحكومته دائمًا العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها إجراءات غير مشروعة تصل إلى حد "حرب اقتصادية" تهدف إلى شل فنزويلا.



وأشاد مادورو وحلفاؤه بما يقولون إنها قدرة البلاد على الصمود على الرغم من الإجراءات، غير أنهم يلقون باللوم في بعض الصعوبات الاقتصادية ونقص الإمدادات على العقوبات.