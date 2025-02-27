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الجيش الأميركي سيطرد المتحولين جنسيا باستثناء من يحصل على إعفاء

أخبار دولية
2025-02-27 | 00:09
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الجيش الأميركي سيطرد المتحولين جنسيا باستثناء من يحصل على إعفاء
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الجيش الأميركي سيطرد المتحولين جنسيا باستثناء من يحصل على إعفاء

أعلن البنتاغون في مذكرة الأربعاء أنّ الجيش الأميركي سيبدأ في غضون 30 يوما بطرد العسكريين المتحوّلين جنسيا ما لم يحصلوا على إعفاء بعد أن يتمّ درس كلّ حالة على حدة.
     
وقالت المذكرة التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية في إطار دعوى قضائية إنّ "العسكريين الذين لديهم تشخيص حالي، أو تاريخ من، أو يعانون من أعراض تتّفق مع اضطراب الهوية الجنسية سيتم التعامل معهم بهدف فصلهم من الخدمة العسكرية".
     
وأضافت أنّه "يمكن أن يتمّ النظر في إعفائهم على أساس كلّ حالة على حدة، بشرط وجود مصلحة حكومية ملحّة في الاحتفاظ بالعنصر الذي يدعم بشكل مباشر القدرات القتالية".
     

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