مقتل 16 قرويا في النيجر في هجومين شنتهما "عصابات مسلحة"

قُتل 16 قرويا بين 22 و25 شباط في هجومين شنّتهما "عصابات مسلّحة" في منطقة دوسو الواقعة في جنوب غرب النيجر قرب نيجيريا وبنين، بحسب ما أفادت الإذاعة الرسمية الأربعاء.



وليل 22-23 شباط اقتحم مسلّحون قرية ماكاني بمقاطعة ديونديو و"جمعوا القرويين وأطلقوا النار عليهم، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الفور وإصابة ثلاثة آخرين بجروح"، وفق إذاعة النيجر.



وأضافت الإذاعة أنّ المهاجمين أضرموا النار بنحو خمسين منزلا ومتجرا ومخزن حبوب.



ورغم أنّ السلطات لم تحدّد هوية المهاجمين، إلا أنّ أسلوبهم يذكّر بالهجمات الجهادية التي تشهدها بانتظام منطقة الساحل.

