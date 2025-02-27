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أستراليا توافق على شراء الخطوط الجوية القطرية حصة في شركة فيرجن

أخبار دولية
2025-02-27 | 00:20
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أستراليا توافق على شراء الخطوط الجوية القطرية حصة في شركة فيرجن
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أستراليا توافق على شراء الخطوط الجوية القطرية حصة في شركة فيرجن

سمحت كانبيرا للخطوط الجوية القطرية بشراء حصة 25 بالمئة في شركة فيرجن أستراليا للطيران المتعثّرة، وفق ما أفاد وزير أسترالي الخميس، ما من شأنه أن يدخل المنافسة الأجنبية إلى قطاع الطيران الذي تهيمن عليه شركة كوانتاس.
     
وستدفع قطر مبلغا لم يعلن عنه لشراء حصة أقلية في شركة فيرجن أستراليا بعد أن وافقت هيئة مراقبة المنافسة الأسترالية على الصفقة.
     
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز في بيان "من المتوقع أن يعزز ذلك المنافسة في قطاع الطيران".
     
وأعلنت شركتا الطيران، إلى جانب شركة باين كابيتال مالكة فيرجن، عن الاقتراح في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
     

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