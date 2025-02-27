إسرائيل تعلن بدء عملية التعرف الأولية على جثث 4 رهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فجر الخميس أنّ الدولة العبرية تسلّمت توابيت أربع رهائن، مشيرا إلى أنّ خبراء باشروا عملية التعرّف على الجثث.



وقال مكتب نتانياهو في بيان إنّ "إسرائيل تسلّمت عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر توابيت أربع رهائن قتلى"، مشيرا إلى أنه "تمّ نقل التوابيت، عبر وساطة مصرية، إلى قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي عند معبر كرم أبو سالم، وقد بدأت الآن عملية التعرّف الأولية على الأراضي الإسرائيلية".

