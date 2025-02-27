كيبوتس نير عوز يؤكد تسلّم جثة الرهينة إيتسيك إلغارات في عملية التبادل الأخيرة

أكد كيبوتس نير عوز صباح الخميس تسلّم رفات الرهينة إيتسيك إلغارات الذي كان محتجزا في قطاع غزة، وذلك خلال عملية التبادل التي جرت خلال الليل بين حركة حماس والدولة العبرية.



وقال الكيبوتس في بيان "يعلن كيبوتس نير عوز بحزن عميق قتل إيتسيك إلغارات (...) الذي اختطف من منزله في الكيبوتس السبت 7 تشرين الأول(2023) وقتل أثناء احتجازه في غزة"، مؤكدا بذلك أنّ رفات الرهينة الإسرائيلي الدنماركي هي من بين جثامين الرهائن الأربعة الذين أعادتهم حماس خلال الليل.

