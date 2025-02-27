كيبوتس نير عوز يؤكد تسلّم جثة الرهينة الفرنسي الإسرائيلي أوهاد يهالومي في عملية التبادل الأخيرة

أعلن كيبوتس نير عوز صباح الخميس تسلّم جثة الرهينة الإسرائيلي الفرنسي أوهاد يهالومي الذي كان محتجزا قي قطاع غزة، وذلك خلال عملية التبادل التي جرت ليلا بين إسرائيل وحركة حماس.



وقال الكيبوتس "يعلن كيبوتس نير عوز بحزن شديد قتل أوهاد يهالومي الذي اختطف من منزله في الكيبوتس وقتل أثناء احتجازه في غزة". وأوهاد يهالومي الذي كان يبلغ من العمر 49 عاما عند خطفه خلال هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، هو من بين أربع رهائن أعيدت جثثهم خلال الليل.

