الرئيس الإسرائيلي:إعادة جميع الرهائن "واجب أخلاقي"

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس أن إعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة "واجب إخلاقي"، متحدثا بعد تسليم حركة حماس خلال الليل جثث أربعة رهائن.



وكتب هرتسوغ على منصة إكس أن "عودة جثث أشقائنا من الأسر يسلط الضوء على الواجب الأخلاقي المترتب علينا ببذل كل ما في وسعنا لإعادة جميع الرهائن، الأحياء لنردهم إلى عائلاتهم التي تحبهم، والذين قضوا لمواراتهم الثرى".