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مكتب نتانياهو يقول إن ثلاث رهائن أعيدت جثثهم الخميس "قتلوا عمدا" أثناء احتجازهم

أخبار دولية
2025-02-27 | 05:07
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مكتب نتانياهو يقول إن ثلاث رهائن أعيدت جثثهم الخميس &quot;قتلوا عمدا&quot; أثناء احتجازهم
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مكتب نتانياهو يقول إن ثلاث رهائن أعيدت جثثهم الخميس "قتلوا عمدا" أثناء احتجازهم

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن ثلاثا من الرهائن الأربع الذين أعادت حركة حماس جثثهم خلال الليل "قتلوا عمدا" في الأسر.
     
وأورد المكتب في بيان "بناء على معلومات استخباراتية ومعلومات بحوزتنا، قُتل أوهاد (ياهالومي) وتساحي (عيدان) وإيتسيك إلغارات عمدا أثناء احتجازهم في غزة". وتمّ التعرف على الجثة الرابعة التي وصلت خلال الليل على أنها لشلومو منصور الذي أعلنت إسرائيل في 11 شباط/فبراير أنه قُتل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قبل نقل جثته إلى غزة.

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