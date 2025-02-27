الكرملين: الأراضي الأوكرانية التي تم ضمها "غير مطروحة للتفاوض"

أعلن الكرملين الخميس أن المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها "غير مطروحة للتفاوض"، في وقت تتكثف الجهود بحثا عن تسوية للنزاع في أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي حضرته وكالة فرانس برس إن "الأراضي التي أصبحت تابعة لروسيا الاتحادية مدرجة في دستور بلادنا، وهي جزء لا يتجزأ من بلادنا. هذا أمر لا جدل فيه وغير مطروح للتفاوض".

