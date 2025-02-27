وزير المال الفرنسي : الإتحاد الأوروبي سيرد بالمثل على إبقاء الرسوم الأميركية

أكد وزير المال الفرنسي إريك لومبار لوكالة فرانس برس الخميس أن الاتحاد الأوروبي "سيقوم بالمثل" إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على منتجاتها بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك "قريبًا".



وقال لومبار على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في كيب تاون: "من الواضح أنه إذا استمر الأميركيون في زيادة الرسوم الجمركية، كما أعلن الرئيس ترامب، فإن الاتحاد الأوروبي سيفعل الشيء نفسه".

