نتانياهو يتعهد بالعمل "بلا هوادة" لاستعادة جميع الرهائن من قطاع غزة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رسالة تعزية أرسلها إلى عائلات المحتجزين الأربعة الذين سلمت حركة حماس جثثهم ليل الأربعاء الخميس، بالعمل "بلا هوادة| لاستعادة جميع الرهائن من قطاع غزة.وقال نتانياهو في الرسالة الصادرة عن مكتبه باسمه وباسم زوجته سارة "أتعهد بأننا سنواصل العمل بلا هوادة حتى نعيد الجميع، حتى نعيد كل أبناءنا وبناتنا إلى بيوتهم".