محادثات بين دبلوماسيين روس وأميركيين في إسطنبول...

بدأت صباح الخميس في اسطنبول محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين، في ظل التقارب الجاري بين موسكو وواشنطن بهدف معلن هو إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.والاجتماع المغلق المنعقد بين دبلوماسيين روس وأميركيين في مقر القنصل العام الأميركي هو ثاني لقاء بين ممثلين عن الدولتين، بعد اجتماع جرى في 18 شباط في السعودية، وكان الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.ونشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو قصيرًا لوصول الوفد الروسي في سيارة فان سوداء.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "دبلوماسيينا يحاولون البناء على التفاهم الذي نشأ خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين (الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين) وعلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات في الرياض".ومع ذلك، أكد أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في العلاقات مع واشنطن، على الرغم من التحول الكبير في السياسة الأميركية في أسبوعين فقط.وخلال مؤتمره الصحافي اليومي الذي شاركت فيه وكالة فرانس برس، قال بيسكوف: "لا أحد يتوقع أن تكون الحلول سهلة وسريعة".وأشار إلى أن "الرئيس ترامب يتحدث باسمه ومستعد للاستماع إلى الآخرين، وهذا أمر مهم للغاية"، مرحبًا بـ"الإرادة السياسية لكلا البلدين، والرغبة في الاستماع إلى الطرف الآخر".