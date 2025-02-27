الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
13
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
5 عالخمسة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
13
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نتنياهو يأمر وفد التفاوض بالتوجه إلى القاهرة لعقد محادثات بشأن غزة
أخبار دولية
2025-02-27 | 07:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نتنياهو يأمر وفد التفاوض بالتوجه إلى القاهرة لعقد محادثات بشأن غزة
ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات لوفد التفاوض الذي يمثل إسرائيل بالتوجه إلى القاهرة اليوم الخميس لمواصلة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.
وقال وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للتفاوض.
أخبار دولية
التفاوض
بالتوجه
القاهرة
محادثات
التالي
بوتين يرى بارقة أمل في الاتصالات الروسية-الأميركية
نتانياهو يتعهد بالعمل "بلا هوادة" لاستعادة جميع الرهائن من قطاع غزة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: فريق التفاوض الإسرائيلي يتوجه إلى القاهرة الاثنين لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
2025-02-16
مكتب نتنياهو: فريق التفاوض الإسرائيلي يتوجه إلى القاهرة الاثنين لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2025-02-20
ترامب: كان بمقدور زيلينسكي الحضور لعقد محادثات مع روسيا في السعودية
أخبار دولية
2025-02-20
ترامب: كان بمقدور زيلينسكي الحضور لعقد محادثات مع روسيا في السعودية
0
خبر عاجل
2025-01-23
وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت لعقد محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين
خبر عاجل
2025-01-23
وزير الخارجية السعودي يصل إلى بيروت لعقد محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين
0
آخر الأخبار
2025-02-10
مكتب نتنياهو: عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر
آخر الأخبار
2025-02-10
مكتب نتنياهو: عودة وفد محادثات وقف إطلاق النار من قطر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:02
ترامب: بدء تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في أذار ورسوم إضافية على الصين بنسبة 10%
أخبار دولية
10:02
ترامب: بدء تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في أذار ورسوم إضافية على الصين بنسبة 10%
0
أخبار دولية
09:34
أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستانيّ
أخبار دولية
09:34
أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستانيّ
0
أخبار دولية
09:13
مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن الإفراج عن 643 معتقلًا فلسطينيًا في آخر عملية تبادل
أخبار دولية
09:13
مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن الإفراج عن 643 معتقلًا فلسطينيًا في آخر عملية تبادل
0
أخبار دولية
08:34
كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى في المنطقة العازلة مع لبنان
أخبار دولية
08:34
كاتس: القوات الإسرائيلية ستبقى إلى أجل غير مسمى في المنطقة العازلة مع لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-02-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-02-2025
0
منوعات
07:08
تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)
منوعات
07:08
تمثّل موكب إله الخمر "باخوس"... اكتشاف رسوم جدارية ضخمة نادرة في موقع بومبيي الأثري (صورة)
0
آخر الأخبار
2025-02-23
أ. ف. ب: إسرائيل تعلن إخلاء 3 مخيمات بشمال الضفة الغربية المحتلة من سكانها وعدم السماح لهم بالعودة
آخر الأخبار
2025-02-23
أ. ف. ب: إسرائيل تعلن إخلاء 3 مخيمات بشمال الضفة الغربية المحتلة من سكانها وعدم السماح لهم بالعودة
0
أخبار دولية
2025-02-25
نتنياهو يجدد تأكيده على استمرار الوجود الإسرائيلي في سوريا والضفة الغربية
أخبار دولية
2025-02-25
نتنياهو يجدد تأكيده على استمرار الوجود الإسرائيلي في سوريا والضفة الغربية
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:24
يعقوبيان للـLBCI: لو حصل بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام
آخر الأخبار
09:24
يعقوبيان للـLBCI: لو حصل بدر على "حصته" من الحكومة لكان مدح الرئيس سلام
0
أخبار دولية
08:02
إليكم تفاصيل صفقة وقف النار والإجتماع الأمني الإسرائيلي
أخبار دولية
08:02
إليكم تفاصيل صفقة وقف النار والإجتماع الأمني الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:40
درغام: سنكون معارضة بناءة
أخبار لبنان
06:40
درغام: سنكون معارضة بناءة
0
أخبار دولية
16:38
ترامب دعا إسرائيل إلى التفكير بقرار الاستمرار في التزام اتفاق وقف النار
أخبار دولية
16:38
ترامب دعا إسرائيل إلى التفكير بقرار الاستمرار في التزام اتفاق وقف النار
0
أخبار دولية
16:35
تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل
أخبار دولية
16:35
تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل
0
أمن وقضاء
14:11
في الجنوب... أكثر من خمس نقاط محتلة ومناطق ممنوعة على اللبنانيين وحرية حركة إسرائيلية
أمن وقضاء
14:11
في الجنوب... أكثر من خمس نقاط محتلة ومناطق ممنوعة على اللبنانيين وحرية حركة إسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جلسة الثقة: مطولات وحردٌ ومطالب وفي النهاية ثقة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
جلسة الثقة: مطولات وحردٌ ومطالب وفي النهاية ثقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أكرم من مين في عكار... جوائز وهدايا بانتظاركم في كل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أكرم من مين في عكار... جوائز وهدايا بانتظاركم في كل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مباحثات الشرع مع الملك الأردني... هذه تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مباحثات الشرع مع الملك الأردني... هذه تفاصيلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
التعيينات الأمنية في لبنان... اختبار جديد بين المحاصصة والجدارة
2
فنّ
14:05
خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً
فنّ
14:05
خبر رحيلها هزّ هوليوود... وفاة مفاجئة للممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر 39 عاماً
3
فنّ
06:57
العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل
فنّ
06:57
العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته ميتَين في منزلهما... وهذه التفاصيل
4
منوعات
12:47
ترامب يصوّر مستقبل غزة بفيديو مثير للجدل... وغضب عارم على مواقع التواصل! (فيديو)
منوعات
12:47
ترامب يصوّر مستقبل غزة بفيديو مثير للجدل... وغضب عارم على مواقع التواصل! (فيديو)
5
آخر الأخبار
15:36
ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة
آخر الأخبار
15:36
ريفي لـ #حوارـالمرحلة : لم أعد عضوًا في كتلة “تجدد” فأنهينا معركتنا الوطنية وأنا ذاهب نحو إطار داخليّ آخر والأمور تسير بمودّة ومحبّة
6
خبر عاجل
13:10
مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا
خبر عاجل
13:10
مجلس النّواب يمنح الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ٩٥ صوتًا
7
منوعات
11:30
وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)
منوعات
11:30
وسام حنا في طريقه لزيارة العائلة الفائزة بفرصة لقائه في منزلها (فيديو)
8
فنّ
15:15
بعد انفصاله... النجم ويل سميث يثير الجدل بتصرفاته "غير اللائقة" خلال حفل (فيديو)
فنّ
15:15
بعد انفصاله... النجم ويل سميث يثير الجدل بتصرفاته "غير اللائقة" خلال حفل (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More