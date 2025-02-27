نتنياهو يأمر وفد التفاوض بالتوجه إلى القاهرة لعقد محادثات بشأن غزة

ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أصدر تعليمات لوفد التفاوض الذي يمثل إسرائيل بالتوجه إلى القاهرة اليوم الخميس لمواصلة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.



وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وقال وزير الخارجية الإسرائيليّ جدعون ساعر إن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة لمعرفة ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة للتفاوض.