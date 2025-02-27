بوتين يرى بارقة أمل في الاتصالات الروسية-الأميركية

أفاد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين بأن المحادثات المبدئية بين بلاده والولايات المتحدة تعطي "بعض الأمل" حيال إمكان حل "مشاكل" مثل النزاع في أوكرانيا.



وقال بوتين أثناء اجتماع لجهاز الأمن الفدرالي الروسيّ (إف إس بي) إنّ "الاتصالات الأولى مع الإدارة الأميركية الجديدة تمنح بعض الأمل".

ولفت إلى وجود رغبة متبادلة في العمل على إعادة العلاقات.