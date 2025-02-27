مصلحة السجون الإسرائيلية تعلن الإفراج عن 643 معتقلًا فلسطينيًا في آخر عملية تبادل

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أفرجت عن 643 معتقلًا فلسطينيًا بعد استعادة جثث أربع رهائن في آخر عملية تبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.



وقالت في بيان "تختتم مصلحة السجون الإسرائيلية عملية الإفراج السابع عن المعتقلين وفقا للاتفاقية المتعلقة بعودة الرهائن".



وأضافت: "تم نقل 643 معتقلا من عدة سجون في أنحاء البلاد"، والإفراج عنهم من سجني عوفر في الضفة الغربية المحتلة وكتسيعوت في جنوب إسرائيل."