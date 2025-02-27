أوجلان يدعو إلى حل حزب العمال الكردستانيّ

دعا مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الحركة إلى إلقاء السلاح وحل نفسها، في إعلان تاريخي صدر في اسطنبول.



وقال في الإعلان الذي تلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للأكراد الذي زاره في سجنه: "على جميع المجموعات المسلحة إلقاء السلاح وعلى حزب العمال الكردستاني حل نفسه".