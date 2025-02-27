ترامب: بدء تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في أذار ورسوم إضافية على الصين بنسبة 10%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفرض رسومًا جمركية إضافية نسبتها 10% إضافية على الواردات الصينية، وسيمضي في فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تهريب الفنتانيل "غير المقبول".



وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "لحين توقفه، أو الحد منه بشكل جدي"، ستُطبّق الرسوم الجمركية المقترحة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 آذار في موعدها المحدد. وأضاف "سيفرض على الصين أيضا رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% في ذلك التاريخ".