تورك حذر من خطر تصعيد الحرب في السودان

حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، من خطر تصعيد الحرب في السودان.



وقال، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إنّ هناك خطرًا متزايدًا بحدوث وفيات جراء الجوع على نطاق واسع.



وأوضح أنّ "السودان في وضع خطير وعلى وشك الانفجار والفوضى، ويواجه خطرا متزايدا من الجرائم الفظيعة والوفيات الجماعية جراء المجاعة... لم يكن خطر التصعيد أعلى من أي وقت مضى".