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انتهاء المحادثات بين دبلوماسيين روس وأميركيين في اسطنبول
أخبار دولية
2025-02-27 | 10:33
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انتهاء المحادثات بين دبلوماسيين روس وأميركيين في اسطنبول
اختتمت في اسطنبول محادثات بين مسؤولين روس وأميركيين، في ظل التقارب الجاري بين موسكو وواشنطن بهدف معلن هو إيجاد تسوية للحرب في أوكرانيا.
وانتهت المحادثات التي جرت في مقر إقامة القنصل العام الأميركي بعد نحو ست ساعات ونصف ساعة، بحسب ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الرسمية، مشيرة إلى أن الوفد الروسي غادر من دون الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين.
وهذا الاجتماع المغلق هو ثاني لقاء بين ممثلين للبلدَين، بعد اجتماع جرى في 18 شباط في السعودية، وكان الأول منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية مقطع فيديو قصيرا لوصول الوفد الروسي في سيارة فان سوداء.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنّ "دبلوماسيينا يحاولون البناء على التفاهم الذي نشأ خلال المحادثة الهاتفية بين الرئيسين (الأميركيّ دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين) وعلى الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال المحادثات في الرياض".
ومع ذلك، أكد أنّه لا يتوقّع تغييرات كبيرة في العلاقات مع واشنطن، رغم التحوّل الكبير في السياسة الأميركية في أسبوعين فقط.
وخلال مؤتمره الصحافي اليومي الذي شاركت فيه وكالة فرانس برس، قال بيسكوف "لا أحد يتوقّع أن تكون الحلول سهلة وسريعة".
وأشار إلى أنّ "الرئيس ترامب يتحدث باسمه ومستعد للاستماع إلى الآخرين. هذا أمر مهم للغاية"، مرحّبا بـ"الإرادة السياسية لكلا البلدين، والرغبة في الاستماع إلى الطرف الآخر".
وعقد اجتماع الرياض بعد بضعة أيام على اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين، كسر العزلة التي كان الغربيون يفرضونها على موسكو منذ ثلاث سنوات.
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