الشرطة الإسرائيلية: جرحى في حادث دهس يشتبه بأنه "هجوم إرهابيّ" في شمال إسرائيل

أصيب عدد من الأشخاص بحادث دهس في شمال إسرائيل يشتبه بأنه "هجوم إرهابيّ"، وفق ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.



وقالت الشرطة في بيان: "هناك شكوك بأنه هجوم إرهابي، تمكنت قوات الشرطة من اعتراض مركبة مشبوهة وألقت القبض على المشتبه به الذي من الممكن أن يكون مسؤولا عن عملية الدهس" التي وقعت عند تقاطع "كركور" جنوب حيفا في شمال إسرائيل.



ولفتت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إلى أنّ طواقمها تعاملت مع سبع إصابات في موقع الحادث وإن جريحين حالتهما خطيرة.



وقالت المسعفة اولي كينان التي وصلت إلى موقع الحادث "كان المشهد صعبا، شاهدنا المصابين بعضهم كان ممدا على تلة ترابية خلف محطة الحافلات وقالوا لنا إنهم تعرضوا للدهس".



وأشارت المسعفة إلى "إصابتين خطيرتين وثلاثة متوسطة بينما أصيب البقية بجروح طفيفة".