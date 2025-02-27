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o
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قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني وليس بنا
أخبار دولية
2025-02-27 | 12:13
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قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد: إعلان أوجلان يتعلق بحزب العمال الكردستاني وليس بنا
أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الخميس أنه يرحب بالدعوة "التاريخية" التي وجهها عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا لجماعته بحل نفسها.
وأضاف عبدي في تصريحات خلال إحاطة عبر الإنترنت أن دعوة أوجلان تنطبق فقط على حزب العمال الكردستاني وليست "مرتبطة بنا في سوريا".
وذكر عبدي في تصريحات نقلها مترجم أن إعلان أوجلان ستكون له آثار إيجابية في المنطقة.
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