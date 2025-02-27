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الجنائية الدولية: سنواصل تحقيقًا يتعلق بحرب غزة على وجه السرعة
أخبار دولية
2025-02-27 | 12:07
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الجنائية الدولية: سنواصل تحقيقًا يتعلق بحرب غزة على وجه السرعة
أكّد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنّ المحكمة ستواصل على قدم وساق تحقيقاتها في جرائم اُرتكبت في الأراضي الفلسطينية أو ارتكبها فلسطينيون، وذلك على الرغم من سحب مذكرة اعتقال بحق أحد زعماء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنّ القضاة سحبوا مذكرة اعتقال بحق محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بعد تقارير موثوق بها عن وفاته.
وكان الضيف مطلوبا فيما يتعلق بجرائم ارتكبت خلال هجوم حماس في تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
ووجه الادعاء في المحكمة للضيف تهم القتل الجماعي والاغتصاب واحتجاز رهائن.
وقُتل الضيف في غارة جوية إسرائيلية العام الماضي، لكن حماس لم تؤكد وفاته إلا في أواخر يناير كانون الثاني.
وقال مكتب المدعي اليوم الخميس إن التحقيق مستمر وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه بهم آخرين "إذا رأى توافر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة".
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