وفاة 70 شخصا في السودان خلال اسبوع جراء الكوليرا

أعلنت منظمة "سايف ذي شيلدرن" الخميس نقلا عن بيانات وزارة الصحة السودانية أنّ 70 شخصا على الأقل توفوا بسبب الكوليرا وأصيب أكثر من 2200 آخرين بالمرض في جنوبي هذا البلد الأسبوع الماضي.



وأعلنت المنظمة الإنسانية في بيان أن أكثر من 2200 شخص بينهم أطفال يواجهون حاليا وباء الكوليرا الفتّاك في مدينة كوستي.



وقالت المنظمة إن وزارة الصحة أبلغت عن أكثر من 2243 حالة إصابة بالكوليرا - بمعدل 400 حالة يوميا - في كوستي مع ما لا يقل عن 70 حالة وفاة مؤكدة بسبب المرض بين 20 و26 شباط.



وبحسب بيان نشرته الوزارة الثلاثاء، سجلت البلاد أكثر من 55 ألف حالة إصابة بالكوليرا وأكثر من 1400 حالة وفاة منذ إعلان تفشي الوباء في آب 2024.



وقال محمد عبد اللطيف مدير المنظمة الانسانية في السودان، إن مئات الأطفال معرضون للخطر في ولاية النيل الأبيض.



وأضاف "أطفال السودان عالقون في دوامة من العنف والمرض والجوع لا نهاية لها مع عواقب مدمرة".