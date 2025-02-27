انتهاء اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين

أعربت جنوب أفريقيا عن استيائها من انتهاء محادثات مجموعة العشرين التي استضافتها في شأن القضايا الاقتصادية العالمية من دون إجماع بعد أن تغيب عنها كبار المسؤولين من عدة دول، واستمرار الخلاف بين المندوبين في شأن قضايا مثل تمويل المناخ.



وفشل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين في الخروج ببيان مشترك، لكن "ملخص الرئيس" الذي أصدرته جنوب أفريقيا التي تستضيف الاجتماع أكد على الالتزام بمقاومة الحمائية.



وطغى غياب عدد من رؤساء المالية الرئيسيين وخفض اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا لمساعدات خارجية على محادثات مجموعة العشرين في كيب تاون هذا الأسبوع.