من جديد ... ماذا عن تفجيرات البيجر؟

تحدث رئيس الموساد الاسرائيلي دافيد برنياع عن عملية البيجر والتي استطاع من خلالها العدو الاسرائيلي اختراق اجهزة حزب الله وتفجيرها.



واعتبر برنياع ان هذه العملية تعكس اختراقًا استخباراتيًا وتفوقًا تكنولوجيًا وقدرات عملياتية رفيعة المستوى.



