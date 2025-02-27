الحكومة البريطانية تريد "ضمانات" بأن "بي بي سي" لم تدفع لحماس لقاء وثائقيّ

أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية أنها طلبت "ضمانات متينة" بأنّ هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لم تدفع أموالا لحماس مقابل وثائقي عن قطاع غزة حذفته لاحقا من منصتها.



وحذفت بي بي سي الوثائقيّ "غزة: كيف تنجو في منطقة حرب" بعد أن تبيّن أن الراوي البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما هو نجل نائب وزير الزراعة السابق في حركة حماس.



وفتحت "بي بي سي" تحقيقًا داخليًا. وقالت وزيرة الثقافة ليزا ناندي إنها طلبت "ضمانات متينة" بأنّ حماس التي تحكم قطاع غزة لم تتلقّ أيّ أموال مقابل الوثائقي.



وتحت ضغط من حزب المحافظين المعارض، قالت الوزيرة أيضا في البرلمان إنها التقت المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية مطلع الأسبوع، "للحصول على إجابات عاجلة" بشأن التدقيق الذي أجرته المجموعة قبل بثّ الوثائقيّ في 17 شباط.



وعُهد بالوثائقيّ لشركة إنتاج خارجية تدعى "هويو فيلمز" لكن هذا "لا يعفي بأي حال من الأحوال بي بي سي من مسؤوليتها في الاجتهاد الواجب في شأن البرنامج الذي تبثه"، وفقا للوزيرة.



وبعد الكشف عن علاقة عائلة عبد الله اليازوري بحركة حماس المصنفة منظمة إرهابية في المملكة المتحدة، تظاهر عشرات أمام مقر هيئة الإذاعة البريطانية في لندن الثلاثاء بمبادرة من الحملة ضد معاداة السامية (CAA).



بالمقابل، ندّدت 500 شخصية من أوساط التلفزيون والسينما بإلغاء برمجة الوثائقي مثل لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق غاري لينيكر أو الممثل ريز أحمد.



ودانوا في رسالتهم "رقابة ذات دوافع سياسية".



وأعربوا عن أسفهم بأن "الوثائقيّ عمل صحافي أساسي يقدم منظورا نادرا جدا لتجارب عايشها اطفال فلسطينيون في ظروف لا يمكن تصورها، ويساعد في إيصال الأصوات التي غالبا ما يتم إسكاتها".



وردّا على ذلك، قالت الحملة ضد معاداة السامية إن هيئة الإذاعة البريطانية أصبحت "الناطق باسم الإرهابيين ومؤيديهم".

