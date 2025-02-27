لقاء جمع وزير الداخلية السعوديّ برئيس جهاز الاستخبارات السورية

استقبل وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، رئيس جهاز الاستخبارات في الجمهورية العربية السورية موفق دوخي معاون.



ورافق الأخير مدير إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية السورية خالد عيد.



وبحثوا في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات وتعقب مروجيها.



وحضر اللقاء مدير إدارة المباحث الجنائية في الجمهورية العربية السورية مروان العلي، وعددٌ من كبار المسؤولين.



وكان رئيس جهاز الاستخبارات في الجمهورية العربية السورية ومدير إدارة مكافحة المخدرات قد زارا في وقت سابق، المديرية العامة للأمن العام، ومقر المديرية العامة لمكافحة المخدرات في الرياض.



واطلعوا خلال الزيارتين على آلية العمل والمهام الأمنية في المديرية العامة للأمن العام، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واستمعوا إلى شرح موجز عن أحدث التقنيات المستخدمة في المديريتين.