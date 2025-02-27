الاتحاد الأوروبيّ يرفض موقف ترامب بإغلاق الباب أمام انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسيّ

اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبيّ كايا كالاس، أنّ الضمانة الأمنية الأفضل لأوكرانيا تتمثل بانضمامها لحلف شمال الأطلسيّ.



واتهمت، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، بالوقوع في الفخ الروسيّ بموقفه الداعي لإغلاق باب الناتو، أمام كييف.



وحذّرت كالاس من أنّ الأوروبيين لن يتمكّنوا من المساعدة في التوصّل إلى اتفاق سلام في شأن أوكرانيا ما لم يشاركوا مع الولايات المتحدة في المفاوضات التي أقصاهم عنها حتى الآن الرئيس الأميركيّ عبر تفاوضه مباشرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.