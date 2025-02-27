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مصر: موفدون يجرون مباحثات مكثفة في القاهرة في شأن هدنة غزة

أخبار دولية
2025-02-27 | 15:14
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مصر: موفدون يجرون مباحثات مكثفة في القاهرة في شأن هدنة غزة
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مصر: موفدون يجرون مباحثات مكثفة في القاهرة في شأن هدنة غزة

بدأ موفدون من إسرائيل وقطر والولايات المتحدة "مباحثات مكثفة" في القاهرة في شأن المراحل المقبلة من اتفاق الهدنة بين الدولة العبرية وحماس في قطاع غزة، حسب ما أفادت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية.
     
وقالت الهيئة في بيان إنّ "وفدين من إسرائيل وقطر وصلا إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجانب الأمريكي". 
وأضافت "الأطراف المعنية بدأت مباحثات مكثفة لبحث المراحل التالية من اتفاق التهدئة، وسط جهود متواصلة لضمان تنفيذ التفاهمات المتفق عليها".

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