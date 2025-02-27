البيت الأبيض رحب بدعوة عبد الله أوجلان

رحب البيت الأبيض بدعوة عبد الله أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ التابع للبيت الأبيض بريان هيوز: "هذا تطور مهم ونأمل أن يساعد في تطمين حلفائنا الأتراك في شأن شركاء الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية بشمال شرق سوريا".

وأعرب عن اعتقاده بأنه سيساعد في إحلال السلام في هذه المنطقة المضطربة.