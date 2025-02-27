كوريا الشمالية أجرت محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي

أجرت بيونغ يانغ "محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي" في البحر الأصفر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الجمعة، مشيرة إلى أن هذه المناورات تهدف لإظهار أداء "ردعها النووي".



وذكرت الوكالة أنّ "وحدة فرعية متخصصة من وحدات الصواريخ المشتركة للجيش الشعبي الكوري في المنطقة الغربية نفذت محاكاة لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي".



