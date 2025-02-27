ترامب: نجري محادثات جيدة بشأن غزة ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أن إدارته أجرت محادثات جيدة بشأن غزة وأنه يعتقد أنها تتوصل إلى حلول للمشاكل في الشرق الأوسط.



جاء ذلك في رده على سؤال بشأن فرص نجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.



وقال ترامب "أعتقد أننا سنتوصل إلى بعض الحلول الجيدة، لكن المرحلة الأولى اكتملت تقريبا".



وفي سياق آخر، أكد ترامب أن مساعيه لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا تتقدم بسرعة معربا عن أمله في إحراز تقدم، وأشاد بالطريقة التي تنخرط بها روسيا في المفاوضات.



وحث ستارمر الولايات المتحدة على توفير دعم أمني لأي قوات أوروبية تشارك في دور محتمل لحفظ السلام في أوكرانيا مع اختتام المحادثات التي حث عليها ترامب منذ توليه منصبه الشهر الماضي.



وقال ترامب وهو يجلس إلى جانب ستارمر في المكتب البيضاوي إنه يرى أن اتفاق السلام المحتمل مع روسيا سيصمد وإن بوتين لن يغزو أوكرانيا مجددا.



وتابع قائلا "أرى أن روسيا تتصرف بشكل جيد للغاية... أعتقد أننا أحرزنا تقدما كبيرا بشأن الصفقة، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد"، مضيفا أنه لن يتحدث عن تفاصيل حفظ السلام قبل التوصل إلى اتفاق.





