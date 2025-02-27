السيسي يتلقى اتصالا من ميلوني يتناول الأوضاع في غزة وملف الهجرة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني الخميس بحثا خلاله العلاقات الثنائية والأوضاع في غزة وملف الهجرة.



وقال السفير محمد الشناوي "إن الاتصال شهد تبادلا للآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن حرصها على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس بشأن الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، فضلا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية لحماية أهالي القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهونها".



وأضاف أنه جرى "التأكيد على أهمية سرعة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية، وقيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ودعم جهوده لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".



وأوضح المتحدث أن الاتصال تناول أيضا التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجابهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية مشيرا إلى إشادة ميلوني بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد "والتي ترتب عليها عدم خروج أية مراكب تحمل مهاجرين غير شرعيين من السواحل المصرية منذ عام 2016".



وقال المتحدث إن السيسي وميلوني "أكدا على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وقطاع الطاقة".