"بي بي سي" تعتذر عن "عيوب جسيمة" في وثائقي عن غزة

اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الخميس عن "عيوب جسيمة" شابت وثائقيا عرضته عن قطاع غزة وقامت بحذفه لاحقا، بعدما تبيّن أن الراوي، وهو فتى في الثالثة عشرة من العمر، هو نجل مسؤول سابق في حكومة حماس.



وقالت بي بي سي في بيان أصدرته الخميس إنّ التقييم الذي أجرته كشف وجود "عيوب جسيمة في إعداد هذا البرنامج" الذي أنتجته شركة هويو فيلمز البريطانية المستقلة.



وأكدت بي بي سي أنها تتحمل والشركة المنتجة المسؤولية عن الأخطاء "غير المقبولة".



وقالت في بيان "تتحمل بي بي سي نيوز المسؤولية الكاملة عن هذه (الأخطاء) وتأثيرها على سمعتها. نحن نعتذر".



وأشارت الى أن الشركة المنتجة سئلت "بضع مرات" وبشكل مكتوب خلال إعداد الوثائقي، عن أيّ صلات محتملة للراوي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وأضافت "منذ بثّ الوثائق)، أقرّوا بأنهم كانوا يعلمون أن والد الفتى كان نائبا لوزير الزراعة في حكومة حماس. لقد أقروا أيضا بأنهم لم يبلغوا بي بي سي مطلقا بهذا الأمر".



وشدّد البيان على أن ذلك "كان إخفاقا ذاتيا من بي بي سي لأننا لم نكتشف ذلك وتمّ بث الوثائقي".



وكشفت شركة الإنتاج أنها دفعت "مبلغا ضئيلا" لوالدة الفتى لكي يروي الأحداث. وطلبت بي بي سي الحصول على تأكيدات إضافية بأنّ أيّ مبلغ لم يتم دفعه بشكل مباشر أو غير مباشر الى الحركة.



وأكدت بي بي سي أنها تعمل على تحديد ما اذا كان يتوجب عليها اتخاذ أي إجراء تأديبي على خلفية الوثائقي.