الأمين العام لمجلس الأمن الروسيّ يصل إلى الصين

وصل الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الجمعة إلى بكين حيث يلتقي مسؤولين صينيين، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

واوضحت وكالة تاس أنه "من المقرر أن يلتقي (شويغو) خلال زيارته التي تستغرق يوما واحدا الرئيس الصيني شي جينبينغ ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي".

تأتي زيارة وزير الدفاع الروسي السابق بعد اجتماع بين شي جينبينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلاله الرئيس الصيني بـ"الجهود الإيجابية التي تبذلها موسكو لنزع فتيل" الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لوسائل إعلام رسمية روسية، فإن شويغو "سيناقش مع كبار القادة الصينيين القضايا الثنائية في مجال الأمن، فضلا عن قضايا دولية وإقليمية".