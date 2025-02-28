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كوريا الشمالية اختبرت إطلاق "صاروخ كروز استراتيجي"
أخبار دولية
2025-02-28 | 00:23
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كوريا الشمالية اختبرت إطلاق "صاروخ كروز استراتيجي"
اختبرت بيونغ يانغ الأربعاء "إطلاق صاروخ كروز استراتيجي" في البحر الأصفر، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، مشيرة إلى أنّ هذه المناورة هدفت لإظهار أداء "ردعها النووي".
وذكرت الوكالة أنّ "وحدة فرعية متخصّصة من وحدات الصواريخ المشتركة للجيش الشعبي الكوري في المنطقة الغربية نفّذت تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي".
أخبار دولية
كوريا الشمالية
صاروخ كروز استراتيجي
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