زيلينسكي في الولايات المتحدة

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصل إلى الولايات المتحدة الخميس قبيل محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



ومن المقرر أن تتناول محادثات الرئيسين اتفاقا بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة.