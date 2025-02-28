أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستتوصلان إلى "اتفاق تجاري جيد جدا" قد يتيح للندن تجنب رسوم جمركية جديدة.

وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر في البيت الأبيض، سُئل ترامب إذا كان ستارمر نجح في إقناعه بتجنيب الصادرات البريطانية رسوما جمركية، فأجاب: "لقد حاول لقد عمل بجد"، مما أثار ضحك رئيس الوزراء.

وأعرب ترامب عن اعتقاده “بأنّ هناك فرصا جيدة جدا لإبرام اتفاقية تجارية حقيقية بين بلدين صديقين عظيمين، لن تكون الرسوم الجمركية ضرورية فيها".

وقال ستارمر إن "علاقتنا التجارية ليست قوية فحسب، بل هي أيضا عادلة ومتوازنة ومتبادلة".

وتحاول حكومة حزب العمال التي تتولى مهامها منذ تموز/يوليو الماضي، إقامة علاقات جيدة مع ترامب، رغم وجود العديد من الاختلافات في الرأي.