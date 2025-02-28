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إسرائيل تفرض "قيودا اعتيادية" على أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان
أخبار دولية
2025-02-28 | 00:31
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إسرائيل تفرض "قيودا اعتيادية" على أداء الصلاة في المسجد الأقصى خلال رمضان
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن أداء الصلاة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان سيخضع لقيود أمنية "اعتيادية".
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر خلال مؤتمر صحافي، ردّا على سؤال بشأن الإجراءات التي ستفرضها إسرائيل في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يرجّح أن يبدأ السبت، أنّ "القيود الاعتيادية للسلامة العامة ستطبّق كما يحصل كلّ عام".
وفي رمضان الماضي، منعت إسرائيل الرجال الذين تقلّ أعمارهم عن 55 عاما، والنساء اللواتي تقلّ أعمارهن عن 50 عاما، والأطفال ممّن تزيد أعمارهم عن 10 سنوات، من دخول الأقصى في أوقات الصلاة.
أخبار دولية
إسرائيل
المسجد الأقصى
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