الصين تتوعد باتخاذ كل التدابير بوجه الرسوم الجمركية الأميركية

توعدت الصين باتخاذ "كل التدابير المضادة الضرورية" بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات المنتجات الصينية.



وأكدت وزارة التجارة في بيان، أنه "إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي في هذا الاتجاه، فسوف تتخذ الصين كل التدابير المضادة الضرورية للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".