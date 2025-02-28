ستارمر يدعو قادة أوروبيين إلى "قمة" الأحد حول أوكرانيا

دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكثر من 12 زعيما أوروبيا إلى قمة الأحد "للمضي قدما" في العمل بشأن أوكرانيا والأمن، وفق ما أفاد مكتبه.



وسيجري ستارمر مكالمة صباح الأحد مع زعماء دول البلطيق قبل أن يستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في داونينغ ستريت، وفق ما أوضح المصدر نفسه. وبعد ذلك، يلتقي بعد الظهر قادة عدد من الدول الأوروبية بما فيها فرنسا وألمانيا والدنمرك وإيطاليا، بالإضافة إلى تركيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لعقد القمة في لندن.